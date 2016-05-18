und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_BlauTStochI - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 734
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Handelssystem das den BlauTStochI Oszillator verwendet.
Eine Handelsentscheidung wird getroffen, wenn das Historgramm seine Richtung ändert oder es einen Durchbruch durch die Nulllinie gibt. Der folgende Eingabeparameter wird für die Auswahl des Einstiegsalgorithmus verwendet:
input AlgMode Mode=twist; // Algorithmus für Einstieg in den Markt
Für eine korrekte Funktion des EA, kopieren Sie die compilierte Indikator Datei BBlauTstochI.ex5 in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benutzen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können von https://www.mql5.com/en/code/1578 herunter geladen werden.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Historie der Trades am Chart.
Testergebnisse für 2012 für GBPJPY H4:
Abb. 2. EA Testergebnisse für 2012
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2009
Der BlauSMStochastic Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen..BlauErgodicMDI_HTF
Der BlauErgodicMDI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Der ASCtrend Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.Awesome_Signal
Bill Williams' Awesome Oszillator mit der Möglichkeit zum Feintuning und einer zusätzlichen Signallinie in Form einer farbigen Wolke.