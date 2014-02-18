请观看如何免费下载自动交易
使用BlauTStochI震荡指标的交易系统。
当直方图改变方向或者突破零线时产生进场交易信号。下面的参数用于选择一种入场算法：
input AlgMode Mode=twist; // 入场的算法
为了正常运行EA，请将表以后的指标文件BBlauTstochI.ex5放到文件夹terminal_data_older\MQL5\Indicators下。
注意TradeAlgorithms.mqh库文件需在非零点差以及提供在开仓的同时设置止赢止损选择的经纪商上使用EA。该库的其他文件可以在https://www.mql5.com/zh/code/1578下载。
下面展现的EA测试结果，使用了默认的输入参数。止损和止赢在测试中没有使用。
Fig. 1. 图表上交易历史记录的实例
2012年GBPJPY 的H4测试结果：
Fig. 2. 2012全年的EA测试结果
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2009
BlauErgodicMDI_HTF
在输入参数中提供时间框架可选项的BlauErgodicMDI指标。BlauSMStochastic
随机震荡指标（基于随机动量），它源于William Blau的《动量，方向和背离》一书，它显示为带有一根彩云形式信号线的彩色柱状图。
ASCtrend_HTF
在输入参数中提供时间框架可选项的ASCtrend指标。Awesome_Signal
能够进行微调和带有彩云形式信号线的Bill Williams的Awesome振荡器。