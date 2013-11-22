Ставь лайки и следи за новостями
Exp_BlauTStochI - эксперт для MetaTrader 5
Торговая система с использованием осциллятора BlauTStochI.
Решение о сделке принимается, когда гистограмма меняет направление движения или происходит пробой нулевой линии. Для выбора варианта алгоритма входа используется входной параметр:
input AlgMode Mode=twist; // Алгоритм для входа в рынок
Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора BlauTStochI.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/1578.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2012 г. на GBPJPY H4:
Рис. 2. Результаты тестирования советника за 2012 г.
