CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_BlauTStochI - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2268
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая система с использованием осциллятора BlauTStochI.

Решение о сделке принимается, когда гистограмма меняет направление движения или происходит пробой нулевой линии. Для выбора варианта алгоритма входа используется входной параметр:

input AlgMode Mode=twist;    // Алгоритм для входа в рынок

Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора BlauTStochI.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/1578.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2012 г. на GBPJPY H4:

Рис. 2. Результаты тестирования советника за 2012 г.

Рис. 2. Результаты тестирования советника за 2012 г.

TrendValue_HTF TrendValue_HTF

Индикатор TrendValue с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Awesome_Signal_HTF Awesome_Signal_HTF

Индикатор Awesome_Signal с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

BlauSMStochastic BlauSMStochastic

Stochastic Oscillator (основан на стохастическом моментуме) из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы с сигнальной линией, выполненной цветным облаком.

UltraWPR_HTF_Signal_BG UltraWPR_HTF_Signal_BG

Индикатор UltraWPR_HTF_Signal_BG выводит информацию о направлении тренда по данным индикатора UltraWPR на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, подает алерты или звуковые сигналы и отправляет Push-сообщения на смартфон.