Experts

Exp_BlauTStochI - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
986
Avaliação:
(32)
Publicado:
Atualizado:
Sistema de negociação com o oscilador BlauTStochI.

Uma decisão de negociação é feita quando o histograma muda de direção ou rompe a linha zero. O seguinte parâmetro de entrada é usado para selecionar uma opção no algoritmo de entrada:

input AlgMode Mode=twist;    // Algoritmo de entrada no mercado

Para o funcionamento correto do EA, coloque o arquivo compilado BBlauTstochI.ex5 em terminal_data_older\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Outras variantes desta biblioteca podem ser baixada em TradeAlgorithms.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par GBPJPY H4 em 2012:

Fig. 2. Resultados dos testes do EA para 2012

Fig. 2. Resultados dos testes do EA para 2012

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2009

