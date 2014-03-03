CodeBaseSecciones
ASCtrend_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador ASCtrend que permite seleccionar el marco temporal en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Período del gráfico del indicador

Figura 1. Indicador ASCtrend_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2010

