ASCtrend_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador ASCtrend que permite seleccionar el marco temporal en los parámetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Período del gráfico del indicador
Figura 1. Indicador ASCtrend_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2010
