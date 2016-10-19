無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BlauErgodicMDI_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つBlauErgodicMDI指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //指標チャート期間
図1 BlauErgodicMDI_HTF指標
BlauSMStochastic
色付きの雲の形で実装されたウィリアムブラウ著作の「Momentum, Direction, and Divergence（モメンタム、方向、および発散）」からのストキャスティクス（ストキャスティクスモメンタムに基づく）。i_Trend
色付きの雲の形で描かれたトレンド指標
BlauSMStochastic_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つBlauSMStochastic 指標Exp_BlauTStochI
BlauTStochI指標を使った取引システム。