BlauErgodicMDI_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つBlauErgodicMDI指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //指標チャート期間

図1　BlauErgodicMDI_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2004

