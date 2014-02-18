代码库部分
BlauErgodicMDI_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购

在输入参数中提供时间框架可选项的BlauErgodicMDI指标BlauErgodicMDI

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //指标图标周期

图 1. BlauErgodicMDI_HTF指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2004

BlauSMStochastic BlauSMStochastic

随机震荡指标（基于随机动量），它源于William Blau的《动量，方向和背离》一书，它显示为带有一根彩云形式信号线的彩色柱状图。

i_Trend i_Trend

以彩云形式绘制的趋势指标。

Exp_BlauTStochI Exp_BlauTStochI

使用BlauTStochI指标的交易系统。

ASCtrend_HTF ASCtrend_HTF

在输入参数中提供时间框架可选项的ASCtrend指标。