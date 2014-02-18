请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
BlauErgodicMDI_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1154
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在输入参数中提供时间框架可选项的BlauErgodicMDI指标BlauErgodicMDI：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //指标图标周期
图 1. BlauErgodicMDI_HTF指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2004
BlauSMStochastic
随机震荡指标（基于随机动量），它源于William Blau的《动量，方向和背离》一书，它显示为带有一根彩云形式信号线的彩色柱状图。i_Trend
以彩云形式绘制的趋势指标。
Exp_BlauTStochI
使用BlauTStochI指标的交易系统。ASCtrend_HTF
在输入参数中提供时间框架可选项的ASCtrend指标。