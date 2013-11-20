Три осциллятора Демарка с трех различных таймфреймов на одном графике.

Awesome Oscillator Билла Уильямса с возможностью тонкой настройки его параметров и добавленной сигнальной линией, выполненной в виде цветного облака.

Индикатор Accelerator_Signal с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.