i_Trend - indicador para MetaTrader 5
Indicador de tendencia dibujado con forma de nube de color.
El color de la nube depende de la dirección de la tendencia, y la anchura muestra la resistencia de la tendencia.
Este indicador se implementó originalmente en MQL4 y se publicó en el Code Base de mql4.com el 08-11-2007.
Figura 1. Indicador i_Trend
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2002
