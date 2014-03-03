CodeBaseSecciones
Indicadores

i_Trend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1546
(23)
i_trend.mq5 (9.29 KB)
Indicador de tendencia dibujado con forma de nube de color.

El color de la nube depende de la dirección de la tendencia, y la anchura muestra la resistencia de la tendencia.

Este indicador se implementó originalmente en MQL4 y se publicó en el Code Base de mql4.com el 08-11-2007.

Figura 1. Indicador i_Trend

