BlauErgodicMDI_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 980
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador BlauErgodicMDI com a opção de seleção dos períodos de tempo nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Período gráfico do indicador
Figura 1. O indicador BlauErgodicMDI_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2004
