BlauErgodicMDI_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
980
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
O indicador BlauErgodicMDI com a opção de seleção dos períodos de tempo nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Período gráfico do indicador

Figura 1. O indicador BlauErgodicMDI_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2004

