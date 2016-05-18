Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Der BlauErgodicMDI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Indikator Chartperiode
Abbildung 1. Der BlauErgodicMDI_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2004
