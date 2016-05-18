CodeBaseKategorien
Indikatoren

BlauErgodicMDI_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
676
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der BlauErgodicMDI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Indikator Chartperiode

Abbildung 1. Der BlauErgodicMDI_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2004

