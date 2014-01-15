Autor real:

WizardSerg

Descripcion:

El indicador de tendencia SlopeDirectionLine con la capacidad de cambiar los algoritmos de promedio y activación de alertas, notificaciones push y envío de mensajes de correo electrónico.

Parámetro de entrada del indicador:

input Smooth_Method MA_Method1= MODE_LWMA ; input uint Length1= 12 ; input int Phase1= 15 ; input Smooth_Method MA_Method2= MODE_SMA ; input int Phase2= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ; input bool On_Push = false ; input bool On_Email = false ; input bool On_Alert = true ; input bool On_Play_Sound = false ; input string NameFileSound = "expert.wav" ; input string CommentSirName= "SlopeDirectionLine: " ; input uint SignalBar= 1 ;

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Series de precio promedio para los cálculos intermedios sin utilizar bufers adicionales".

Fig.1 El indicador SlopeDirectionLine