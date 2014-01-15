CodeBaseSecciones
SlopeDirectionLine - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1141
(24)
Autor real:

WizardSerg

Descripcion:

El indicador de tendencia SlopeDirectionLine con la capacidad de cambiar los algoritmos de promedio y activación de alertas, notificaciones push y envío de mensajes de correo electrónico.

Parámetro de entrada del indicador:

//+--------------------------------------+
//| PARAMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR  |
//+--------------------------------------+
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_LWMA;  // El método de la primera media
input uint Length1=12;                     // La profundidad de la primera media
input int Phase1=15;                       // El parámetro de la primera media
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_SMA;   // Método del segundo suavizado de la media móvil
input int Phase2=15;                       // The parameter of the second smoothing
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;      // Constante de precio
input int Shift=0;                         // Desplazamiento horizontal del indicador en barras
input int PriceShift=0;                    // Desplazamiento vertical del indicador en puntos

input bool On_Push = false;                          // Permiso para enviar mensajes
input bool On_Email = false;                         // Permiso para enviar un e-mail
input bool On_Alert = true;                          // Permiso para activar alerta
input bool On_Play_Sound = false;                    // Permiso para reproducir señal sonora
input string NameFileSound = "expert.wav";           // Nombre del fichero de sonido
input string  CommentSirName="SlopeDirectionLine: "; // La primera parte del comentario de la alerta
input uint SignalBar=1;                              // El número de barras de una señal

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Series de precio promedio para los cálculos intermedios sin utilizar bufers adicionales".

Fig.1 El indicador SlopeDirectionLine

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1489

