SlopeDirectionLine - indicador para MetaTrader 5
- 1141
-
Autor real:
WizardSerg
Descripcion:
El indicador de tendencia SlopeDirectionLine con la capacidad de cambiar los algoritmos de promedio y activación de alertas, notificaciones push y envío de mensajes de correo electrónico.
Parámetro de entrada del indicador:
//+--------------------------------------+ //| PARAMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR | //+--------------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_LWMA; // El método de la primera media input uint Length1=12; // La profundidad de la primera media input int Phase1=15; // El parámetro de la primera media input Smooth_Method MA_Method2=MODE_SMA; // Método del segundo suavizado de la media móvil input int Phase2=15; // The parameter of the second smoothing input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Constante de precio input int Shift=0; // Desplazamiento horizontal del indicador en barras input int PriceShift=0; // Desplazamiento vertical del indicador en puntos input bool On_Push = false; // Permiso para enviar mensajes input bool On_Email = false; // Permiso para enviar un e-mail input bool On_Alert = true; // Permiso para activar alerta input bool On_Play_Sound = false; // Permiso para reproducir señal sonora input string NameFileSound = "expert.wav"; // Nombre del fichero de sonido input string CommentSirName="SlopeDirectionLine: "; // La primera parte del comentario de la alerta input uint SignalBar=1; // El número de barras de una señal
recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Series de precio promedio para los cálculos intermedios sin utilizar bufers adicionales".
Fig.1 El indicador SlopeDirectionLine
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1489
