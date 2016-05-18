und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
SlopeDirectionLine_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- 751
Real Autor:
asystem2000
Der SlopeDirectionLine Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 15.01.2008.
Abbildung 1. Der SlopeDirectionLine_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1996
