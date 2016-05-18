CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

SlopeDirectionLine_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
751
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Real Autor:

asystem2000

Der SlopeDirectionLine Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame) 

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 15.01.2008.

Abbildung 1. Der SlopeDirectionLine_HTF Indikator

Abbildung 1. Der SlopeDirectionLine_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1996

InverseReaction InverseReaction

Eine optimierte Version des InverseReaction Indikator, der mit maximaler Geschwindigkeit im IREA Expert Advisor läuft.

ExchangePrice ExchangePrice

Zeigt die relative Änderung des aktuellen Preises zum Preis N/M Balken zuvor.

JMASlope_HTF JMASlope_HTF

Der JMASlope Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

EasyXML - XML Parser EasyXML - XML Parser

EasyXML ist eine native MQL5 XML Parsing Bibliothek. Sie kann XML von drei verschiedenen Quellen parsen: URL, Datei und String Eingabe. Sie ist vollständig objektorientert und versucht sich saube in MQL5 zu integrieren, indem es CObject und CArrayObj der MQL5 Standard Bibliothek verwendet um das DOM zu speichern.