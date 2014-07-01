Autor real:

asystem2000

O indicador SlopeDirectionLine com a opção de seleção dos períodos de tempo nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 15.01.2008.

Figura 1. O indicador SlopeDirectionLine_HTF