Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
SlopeDirectionLine_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1177
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
asystem2000
O indicador SlopeDirectionLine com a opção de seleção dos períodos de tempo nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicador (timeframe)
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 15.01.2008.
Figura 1. O indicador SlopeDirectionLine_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1996
InverseReaction
Uma versão otimizada do indicador InverseReaction, que opera a uma velocidade máxima no Expert Advisor IREA.ExchangePrice
Mostra a variação relativa do preço atual e do preço de N/M barras atrás.
JMASlope_HTF
O indicador JMASlope com a opção de seleção dos períodos de tempo nos parâmetros de entrada.FX_FISH_2MA
Transformação Fisher com base no histograma de duas médias na forma de linhas de sinal.