SlopeDirectionLine_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
asystem2000
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つSlopeDirectionLine指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標はもともとMQL4で書かれ2008年1月15日にコードベースに公開されました。
図1 SlopeDirectionLine_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1996
ExchangePrice
N/Mバー前の価格と比較した現在の価格の変化を表示します。.InverseReaction
InverseReaction指標の最適化されたバージョン。 IREAエキスパートアドバイザーで最高速度で動作します。
JMASlope_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つJMASlope指標EasyXML - XMLパーサー
EasyXMLは、ネイティブMQL5 XML構文解析ライブラリです。URL、ファイルと文字列の入力の3つの異なるソースからのXMLが解析可能です。それは完全にオブジェクト指向でMQL5との手際よい統合に努めています。DOMを格納にはMQL5標準ライブラリのCObject およびCArrayObjが利用されます。