SlopeDirectionLine_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

asystem2000

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つSlopeDirectionLine指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠） 

この指標はもともとMQL4で書かれ2008年1月15日にコードベースに公開されました。

図1　SlopeDirectionLine_HTF指標

図1　SlopeDirectionLine_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1996

