喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
SlopeDirectionLine_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1382
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
asystem2000
在输入参数中带有时段选择选项的 SlopeDirectionLine 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表时段 (timeframe)
本指标首先于2008年1月15日首先使用MQL4语言实现并发布于 代码基地中.
图 1. SlopeDirectionLine_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1996
