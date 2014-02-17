代码库部分
SlopeDirectionLine_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
真实作者:

asystem2000

在输入参数中带有时段选择选项的 SlopeDirectionLine 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标图表时段 (timeframe) 

本指标首先于2008年1月15日首先使用MQL4语言实现并发布于 代码基地中.

图 1. SlopeDirectionLine_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1996

