CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

SlopeDirectionLine_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2062
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

asystem2000

Индикатор SlopeDirectionLine с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм) 

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 15.01.2008.

Рис.1. Индикатор SlopeDirectionLine_HTF

Рис.1. Индикатор SlopeDirectionLine_HTF

X2MA_HTF_Signal_BG X2MA_HTF_Signal_BG

Индикатор X2MA_HTF_Signal_BG выводит информацию о направлении тренда по данным индикатора X2MA на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы и отправляет Push-сообщения на смартфон.

Instantaneous_TrendFilter Instantaneous_TrendFilter

Трендовый фильтр на скользящих средних, выполненный в виде цветного облака.

Ang_AutoCh_HL-v1 Ang_AutoCh_HL-v1

Индикатор строит равноудаленный канал на определяемом во входных параметрах периоде расчета.

Ang_AutoCh_HL-v1x3 Ang_AutoCh_HL-v1x3

Индикатор строит одновременно три равноудаленных канала на определяемых во входных параметрах периодах расчета.