Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SlopeDirectionLine_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2062
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
asystem2000
Индикатор SlopeDirectionLine с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 15.01.2008.
Рис.1. Индикатор SlopeDirectionLine_HTF
Индикатор X2MA_HTF_Signal_BG выводит информацию о направлении тренда по данным индикатора X2MA на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы и отправляет Push-сообщения на смартфон.Instantaneous_TrendFilter
Трендовый фильтр на скользящих средних, выполненный в виде цветного облака.
Индикатор строит равноудаленный канал на определяемом во входных параметрах периоде расчета.Ang_AutoCh_HL-v1x3
Индикатор строит одновременно три равноудаленных канала на определяемых во входных параметрах периодах расчета.