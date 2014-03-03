CodeBaseSecciones
ExchangePrice - indicador para MetaTrader 5

Alexander Laur | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Muestra el cambio relativo del precio actual del precio de hace N/M barras.

96/288 barras se utilizan de forma predeterminada. Para la temporalidad de 5-minutos: 96 barras - las últimas 8 horas, 288 barras - el último día.

  1. Puede utilizar la desviación de la línea de cero en la zona positiva o negativa.
  2. Puede utilizar la divergencia del extremo del precio y el extremo de las líneas del indicador.

Exchange_Price_Indicator_MQL5

