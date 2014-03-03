Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ExchangePrice - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1038
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Muestra el cambio relativo del precio actual del precio de hace N/M barras.
96/288 barras se utilizan de forma predeterminada. Para la temporalidad de 5-minutos: 96 barras - las últimas 8 horas, 288 barras - el último día.
- Puede utilizar la desviación de la línea de cero en la zona positiva o negativa.
- Puede utilizar la divergencia del extremo del precio y el extremo de las líneas del indicador.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1994
StepMA_NRTR_HTF
El indicador StepMA_NRTR con la opción de temporalidad disponible en los parámetros de entrada.Fractal Dimension Index
Índice de dimensión fractal que determina la cantidad de volatilidad del mercado.
InverseReaction
Una versión optimizada del indicador InverseReaction, que opera a la máxima velocidad en el Asesor Experto IREA.SlopeDirectionLine_HTF
El indicador SlopeDirectionLine con la opción de selección del timeframe disponible en los parámetros de entrada.