Trend Me Leave Me

Autor de la idea - Scriptor, autor del código mq5 - barabashkakvn.

El Asesor Experto trabaja con una posición (puede usarse en las cuentas de compensación). La dirección de la nueva señal de apertura se calcula dependiendo de la dirección de la última posición cerrada (BUY o SELL) y del modo de su cierre (Stop Loss o Take Profit).

Principio general:

Si la posición ha sido cerrada por Take Profit, entonces la siguiente posición va a tener la misma dirección;

Si la posición ha sido cerrada pos Stop Loss, hay que abrir una posición con la dirección opuesta.

El tipo del cierre se determina en OnTradeTransaction() a través de ENUM_DEAL_REASON: primero, accedemos a la transacción y a su tipo en OnTradeTransaction():

TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD - añadiendo la transacción al historial. Se realiza como resultado de la ejecución de la orden o realización de la operación con el balance de la cuenta.

, y luego comprobamos la propiedad de la transacción DEAL_REASON.

Si el parámetro "Breakeven" no es igual a cero, la posición será pasada al punto muerto, si es posible.

Después de determinar la dirección en OnTradeTransaction(), esperamos las condiciones detalladas:

Para abrir una posición BUY, el indicador SAR en la barra #0 tiene que ser menos que el Close de la barra #0, y el indicador ADX en la barra #0 tiene que ser menos de 20;

Para abrir una posición SELL, el indicador SAR en la barra #0 tiene que ser más que el Close de la barra #0, y el indicador ADX en la barra #0 tiene que ser menos de 20.





Parámetros de entrada

Stop Loss (in pips) - Stop Loss;

Take Profit (in pips) - Take Profit;

Risk in percent for a deal - por ciento del riesgo para la transacción;

Breakeven (in pips) - el punto muerto;

ADX: averaging period - ADX: período del promedio;

SAR: price increment step - acceleration factor - SAR: paso del cambio del precio (coeficiente de aceleración);

- SAR: paso del cambio del precio (coeficiente de aceleración); SAR: maximum value of step - SAR: paso máximo.

Parámetro predefinidos, EURUSD,M30 de 2017.01.08 a 2018.02.05