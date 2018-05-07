Trend Me Leave Me

アイディアの著者: Scriptor、MQL5コードの著者: barabashkakvn

エキスパートアドバイザーは1つのポジションで作動します（ネット勘定で使用できます）。新しいオープンシグナルの方向は、最後に決済されたポジションの方向（買または売）とそのポジションが決済された方法（ストップロスまたはテイクプロフィット）に応じて計算されます。

一般原則:

ポジションがテイクプロフィットによって決済された場合、次のポジションは同じ方向に開かれます。

ポジションがストップロスによって決済された場合、次のポジションは反対方向に開かれます。

決済の種類はOnTradeTransaction()でENUM_DEAL_REASONを使って決定されます。初めに、トランザクションとその種類はOnTradeTransaction()でアクセスされます。

その後DEAL_REASONプロパティが確認されます。

Breakevenパラメータがゼロでない場合、可能ならばポジションは損益分岐点に移動されます。

OnTradeTransaction()で方向が特定された後で、さらに条件を確認します。

買いポジションを開くには、バー＃0のSAR指標はバー＃0の終値よりも 低く 、バー＃0のADXは20未満でなければなりません。

売りポジションを開くには、バー＃0のSAR指標はバー＃0の終値よりも 高く 、バー＃0のADXは20未満でなければなりません。





入力パラメータ

Stop Loss (in pips) - ストップロス

- ストップロス Take Profit (in pips) - テイクプロフィット

- テイクプロフィット Risk in percent for a deal - 取引ごとのリスクのパーセント

- 取引ごとのリスクのパーセント Breakeven (in pips) - 損益分岐点値

- 損益分岐点値 ADX: averaging period - ADX指標パラメータ

- ADX指標パラメータ SAR: price increment step - acceleration factor - SAR指標パラメータ

- SAR指標パラメータ SAR: maximum value of step - SAR指標パラメータ

デフォルトパラメータ、EURUSD、M30、2017.01.08 - 2018.02.05