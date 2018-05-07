コードベースセクション
Trend Me Leave Me - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
776
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アイディアの著者ScriptorMQL5コードの著者: barabashkakvn

エキスパートアドバイザーは1つのポジションで作動します（ネット勘定で使用できます）。新しいオープンシグナルの方向は、最後に決済されたポジションの方向（買または売）とそのポジションが決済された方法（ストップロスまたはテイクプロフィット）に応じて計算されます。

一般原則:

  • ポジションがテイクプロフィットによって決済された場合、次のポジションは同じ方向に開かれます。
  • ポジションがストップロスによって決済された場合、次のポジションは反対方向に開かれます。

決済の種類はOnTradeTransaction()でENUM_DEAL_REASONを使って決定されます。初めに、トランザクションとその種類はOnTradeTransaction()でアクセスされます。

TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD - 履歴への約定の追加。これは注文の実行や勘定残高による操作の結果として実行されます。

その後DEAL_REASONプロパティが確認されます。

Breakevenパラメータがゼロでない場合、可能ならばポジションは損益分岐点に移動されます。

OnTradeTransaction()で方向が特定された後で、さらに条件を確認します。

  • 買いポジションを開くには、バー＃0のSAR指標はバー＃0の終値よりも低く、バー＃0のADXは20未満でなければなりません。
  • 売りポジションを開くには、バー＃0のSAR指標はバー＃0の終値よりも高く、バー＃0のADXは20未満でなければなりません。


入力パラメータ

  • Stop Loss (in pips) - ストップロス
  • Take Profit (in pips) - テイクプロフィット
  • Risk in percent for a deal - 取引ごとのリスクのパーセント
  • Breakeven (in pips) - 損益分岐点値
  • ADX: averaging period - ADX指標パラメータ
  • SAR: price increment step - acceleration factor - SAR指標パラメータ
  • SAR: maximum value of step - SAR指標パラメータ

デフォルトパラメータ、EURUSD、M30、2017.01.08 - 2018.02.05

Trend Me Leave Me

