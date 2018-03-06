Pon "Me gusta" y sigue las noticias
D_Oscillator - indicador para MetaTrader 5
D-Oscillator es un oscilador basado en la relación entre RSI y CCI.
Fórmula del cálculo
Line1[i] = 2/(Smooth + 1)*StCCI + (1 - 2/(Smooth + 1))*Line1[i-1]
Line2[i] = 2/(Smooth*0.8 + 1)*Line1[i-1] + (1 - 2/(Smooth*0.8 + 1))*Line2[i-1]
donde:
StCCI = [CCI_Coeff]*CCI[i] + (1 - [CCI_Coeff])*StRSI
StRSI = (RSI[i] - MinRSI)*200/(MaxRSI - MinRSI) - 100
MaxRSI, MinRSI - valores máximos/mínimos de RSI de [i-D_Period] de [i].
Indicador tiene cinco parámetros personalizados:
- RSI Period - período del cálculo de RSI;
- D-period - número de barras en las que se buscan los valores máximos/mínimos de RSI;
- CCI period - período del cálculo de CCI;
- CCI coefficient - coeficiente de CCI;
- Smooth - suavizado.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19953
