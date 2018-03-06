CodeBaseSecciones
al bolsillo
D_Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
D_Oscillator.mq5 (10.83 KB) ver
D-Oscillator es un oscilador basado en la relación entre RSI y CCI.


Fórmula del cálculo

Line1[i] = 2/(Smooth + 1)*StCCI + (1 - 2/(Smooth + 1))*Line1[i-1]


Line2[i] = 2/(Smooth*0.8 + 1)*Line1[i-1] + (1 - 2/(Smooth*0.8 + 1))*Line2[i-1]

donde:

StCCI = [CCI_Coeff]*CCI[i] + (1 - [CCI_Coeff])*StRSI


StRSI = (RSI[i] - MinRSI)*200/(MaxRSI - MinRSI) - 100

MaxRSI, MinRSI - valores máximos/mínimos de RSI de [i-D_Period] de [i].

Indicador tiene cinco parámetros personalizados:

  • RSI Period - período del cálculo de RSI;
  • D-period - número de barras en las que se buscan los valores máximos/mínimos de RSI;
  • CCI period - período del cálculo de CCI;
  • CCI coefficient - coeficiente de CCI;
  • Smooth - suavizado.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19953

