BB-Decimal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 800
- Ranking:
-
- Publicado:
Es Bollinger Bands habitual con posibilidad de cambiar el color y los estilos de cada línea.
Tiene tres parámetros personalizados:
- Period - período
- Deviation - desviación
- Applied price - precio del cálculo
