Indicadores

BB-Decimal - indicador para MetaTrader 5

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
800
Ranking:
(17)
Publicado:
BB-Decimal.mq5 (9.74 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Es Bollinger Bands habitual con posibilidad de cambiar el color y los estilos de cada línea.

Tiene tres parámetros personalizados:

  • Period - período
  • Deviation - desviación
  • Applied price - precio del cálculo


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19952

