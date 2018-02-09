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Trend Me Leave Me - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Scriptor, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Советник работает с одной позицией (может использоваться на неттинговых счетах). В зависимости от того, какое направление имела последняя закрытая позиции (BUY или SELL) и как она была закрыта (по Stop Loss или по Take Profit), рассчитывается направление сигнала на открытие.
Общий принцип:
- Если позиция была закрыта по Take Profit, значит следующая позиция будет иметь то же направление;
- Если же позиция была закрыта по Stop Loss, значит нужно открывать позицию противоположного направления.
Тип закрытия определяется в OnTradeTransaction() при помощи ENUM_DEAL_REASON: сначала в OnTradeTransaction() отлавливаем транзакцию с типом:
, а затем проверяем свойство сделки DEAL_REASON.
Если параметр "Breakeven" не равен нулю, то позиция (по возможности) будет переведена в безубыток.
После определения направления в OnTradeTransaction() ожидаем уточняющих условий:
- Для открытия BUY индикатор SAR на баре #0 должен быть меньше Close бара #0, при этом индикатор ADX на баре #0 должен быть меньше 20;
- для открытия SELL индикатор SAR на баре #0 должен быть больше Close бара #0, при этом индикатор ADX на баре #0 должен быть меньше 20.
Входные параметры
- Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
- Take Profit (in pips) - тейк профит;
- Risk in percent for a deal - процент риска на сделку;
- Breakeven (in pips) - безубыток;
- ADX: averaging period - ADX: период усреднения;
- SAR: price increment step - acceleration factor - SAR: шаг изменения цены (коэффициент ускорения);
- SAR: maximum value of step - SAR: максимальный шаг.
Параметры по умолчанию, EURUSD,M30 с 2017.01.08 по 2018.02.05
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