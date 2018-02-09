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Trend Me Leave Me - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2208
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Scriptor, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Советник работает с одной позицией (может использоваться на неттинговых счетах). В зависимости от того, какое направление имела последняя закрытая позиции (BUY или SELL) и как она была закрыта (по Stop Loss или по Take Profit), рассчитывается направление сигнала на открытие.

Общий принцип:

  • Если позиция была закрыта по Take Profit, значит следующая позиция будет иметь то же направление;
  • Если же позиция была закрыта по Stop Loss, значит нужно открывать позицию противоположного направления.

Тип закрытия определяется в OnTradeTransaction() при помощи ENUM_DEAL_REASON: сначала в OnTradeTransaction() отлавливаем транзакцию с типом:

TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD - Добавление сделки в историю. Осуществляется в результате исполнения ордера или проведения операций с балансом счета.

, а затем проверяем свойство сделки DEAL_REASON.

Если параметр "Breakeven" не равен нулю, то позиция (по возможности) будет переведена в безубыток.

После определения направления в OnTradeTransaction() ожидаем уточняющих условий:

  • Для открытия BUY индикатор SAR на баре #0 должен быть меньше Close бара #0, при этом индикатор ADX на баре #0 должен быть меньше 20;
  • для открытия SELL индикатор SAR на баре #0 должен быть больше Close бара #0, при этом индикатор ADX на баре #0 должен быть меньше 20.


Входные параметры

  • Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
  • Take Profit (in pips) - тейк профит;
  • Risk in percent for a deal - процент риска на сделку;
  • Breakeven (in pips) - безубыток;
  • ADX: averaging period - ADX: период усреднения;
  • SAR: price increment step - acceleration factor - SAR: шаг изменения цены (коэффициент ускорения);
  • SAR: maximum value of step - SAR: максимальный шаг.

Параметры по умолчанию, EURUSD,M30 с 2017.01.08 по 2018.02.05

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