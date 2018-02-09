Trend Me Leave Me

Автор идеи - Scriptor, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Советник работает с одной позицией (может использоваться на неттинговых счетах). В зависимости от того, какое направление имела последняя закрытая позиции (BUY или SELL) и как она была закрыта (по Stop Loss или по Take Profit), рассчитывается направление сигнала на открытие.

Общий принцип:

Если позиция была закрыта по Take Profit, значит следующая позиция будет иметь то же направление;

Если же позиция была закрыта по Stop Loss, значит нужно открывать позицию противоположного направления.

Тип закрытия определяется в OnTradeTransaction() при помощи ENUM_DEAL_REASON: сначала в OnTradeTransaction() отлавливаем транзакцию с типом:

TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD - Добавление сделки в историю. Осуществляется в результате исполнения ордера или проведения операций с балансом счета.

, а затем проверяем свойство сделки DEAL_REASON.

Если параметр "Breakeven" не равен нулю, то позиция (по возможности) будет переведена в безубыток.

После определения направления в OnTradeTransaction() ожидаем уточняющих условий:

Для открытия BUY индикатор SAR на баре #0 должен быть меньше Close бара #0, при этом индикатор ADX на баре #0 должен быть меньше 20;

Close бара #0, при этом индикатор ADX на баре #0 должен быть меньше 20; для открытия SELL индикатор SAR на баре #0 должен быть больше Close бара #0, при этом индикатор ADX на баре #0 должен быть меньше 20.





Входные параметры

Stop Loss (in pips) - стоп лосс;

- стоп лосс; Take Profit (in pips) - тейк профит;

- тейк профит; Risk in percent for a deal - процент риска на сделку;

- процент риска на сделку; Breakeven (in pips) - безубыток;

- безубыток; ADX: averaging period - ADX: период усреднения;

- ADX: период усреднения; SAR: price increment step - acceleration factor - SAR: шаг изменения цены (коэффициент ускорения);

- SAR: шаг изменения цены (коэффициент ускорения); SAR: maximum value of step - SAR: максимальный шаг.

Параметры по умолчанию, EURUSD,M30 с 2017.01.08 по 2018.02.05