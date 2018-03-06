CodeBaseSecciones
AO_Divergence - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
AO_Divergence.mq5 (29.43 KB) ver
El indicador personalizado AO_Divergence dibuja la línea del indicador АО en una ventana separada y visualiza las divergencias en esta línea y en el gráfico de precios.

A diferencia del Аwesome Оscillator, estándar, este indicador permite configurar los parámetros de sus componentes (МА rápida y lenta).

El indicador tiene cuatro parámetros personalizados:

  • Fast MA period - período de la SMA rápida;
  • Slow MA period - período de la SMA lenta;
  • Bullish color - color de las flechas y líneas alcistas de señal;
  • Bearish color - color de las flechas y líneas bajistas de señal.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19950

