El indicador personalizado AO_Divergence dibuja la línea del indicador АО en una ventana separada y visualiza las divergencias en esta línea y en el gráfico de precios.

A diferencia del Аwesome Оscillator, estándar, este indicador permite configurar los parámetros de sus componentes (МА rápida y lenta).

El indicador tiene cuatro parámetros personalizados: