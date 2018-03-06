Pon "Me gusta" y sigue las noticias
AO_Divergence - indicador para MetaTrader 5
El indicador personalizado AO_Divergence dibuja la línea del indicador АО en una ventana separada y visualiza las divergencias en esta línea y en el gráfico de precios.
A diferencia del Аwesome Оscillator, estándar, este indicador permite configurar los parámetros de sus componentes (МА rápida y lenta).
El indicador tiene cuatro parámetros personalizados:
- Fast MA period - período de la SMA rápida;
- Slow MA period - período de la SMA lenta;
- Bullish color - color de las flechas y líneas alcistas de señal;
- Bearish color - color de las flechas y líneas bajistas de señal.
