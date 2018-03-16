请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Trend Me Leave Me - MetaTrader 5EA
- Vladimir Karputov
- 1752
-
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路的作者: Scriptor, MQL5 代码的作者: barabashkakvn.
这个 EA 交易只操作一个仓位 (可以用于单向持仓账户). 新开启仓位信号的方向是根据前一个关闭的仓位（通过止损或者获利）的方向(买入或者卖出)来计算的。
一般原则:
- 如果仓位是由获利关闭的，下一个仓位将以相同方向开启；
- 如果仓位是由止损关闭的，则下一个仓位将以相反方向开启；
关闭的类型是由 OnTradeTransaction() 使用 ENUM_DEAL_REASON 取得的: 交易和它的类型首先在 OnTradeTransaction() 中被访问:
TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD - 把交易加入历史. 在订单执行或者有账户余额操作之后就会进行
, 然后检查 DEAL_REASON 属性。
如果 Breakeven 参数不等于0，仓位在可能的时候会移动到盈亏平衡点。
在确定了 OnTradeTransaction() 中的方向之后, 检查进一步的条件:
- 如需开启买入仓位，SAR 指标在0号柱必须 小于 0号柱的收盘价，并且 ADX 在0号柱必须小于20。
- 如需开启卖出仓位，SAR 指标在0号柱必须 大于 0号柱的收盘价，并且ADX在0号柱必须小于20。
输入参数
- Stop Loss (in pips) - 止损值;
- Take Profit (in pips) - 获利值;
- Risk in percent for a deal - 每次交易的风险百分比;
- Breakeven (in pips) - 盈亏平衡点的值;
- ADX: averaging period - ADX 指标参数;
- SAR: price increment step - acceleration factor - SAR 指标参数;
- SAR: maximum value of step - SAR 指标参数.
默认参数, EURUSD,M30 从2017.01.08 到 2018.02.05
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19951
