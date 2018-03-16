Trend Me Leave Me

思路的作者: Scriptor, MQL5 代码的作者: barabashkakvn.

这个 EA 交易只操作一个仓位 (可以用于单向持仓账户). 新开启仓位信号的方向是根据前一个关闭的仓位（通过止损或者获利）的方向(买入或者卖出)来计算的。

一般原则:

如果仓位是由获利关闭的，下一个仓位将以相同方向开启；

如果仓位是由止损关闭的，则下一个仓位将以相反方向开启；

关闭的类型是由 OnTradeTransaction() 使用 ENUM_DEAL_REASON 取得的: 交易和它的类型首先在 OnTradeTransaction() 中被访问:

, 然后检查 DEAL_REASON 属性。

如果 Breakeven 参数不等于0，仓位在可能的时候会移动到盈亏平衡点。

在确定了 OnTradeTransaction() 中的方向之后, 检查进一步的条件:

如需开启买入仓位，SAR 指标在0号柱必须 小于 0号柱的收盘价，并且 ADX 在0号柱必须小于20。

如需开启卖出仓位，SAR 指标在0号柱必须 大于 0号柱的收盘价，并且ADX在0号柱必须小于20。





输入参数

Stop Loss (in pips) - 止损值;

- 止损值; Take Profit (in pips) - 获利值;

- 获利值; Risk in percent for a deal - 每次交易的风险百分比;

- 每次交易的风险百分比; Breakeven (in pips) - 盈亏平衡点的值;

- 盈亏平衡点的值; ADX: averaging period - ADX 指标参数;

- ADX 指标参数; SAR: price increment step - acceleration factor - SAR 指标参数;

- SAR 指标参数; SAR: maximum value of step - SAR 指标参数.

默认参数, EURUSD,M30 从2017.01.08 到 2018.02.05