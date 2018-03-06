Kijun-Sen es un componente del indicador Ichimoku Kinko Hyo (nubes de Ichimoku), siendo su principal línea de indicador. Se utiliza principalmente como una métrica para un impulso a medio plazo. La línea Kijun-Sen se calcula según la siguiente fórmula:



Esta fórmula es casi idéntica a la que se usa para el cálculo de la línea Tenkan-Sen. La diferencia consiste en que el número de los períodos de tiempo utilizados en el cálculo se aumenta, y eso incrementa la eficacia de la estimación del impulso a largo plazo.

Esta versión de Kijun-Sen contiene una función adicional que no se utiliza en el indicador original, se trata del suavizado (smoothing). No se suaviza el resultado del cálculo, sino los precios antes de usarlos para el cálculo. Por tanto, así se disminuye el retardo, y el resultado se hace más suave. Así, se filtran algunas señales falsas.



PS: para obtener el valor idéntico al indicador Kijun-Sen original, es necesario establecer el período del suavizado igual a 1. En este caso, el suavizado no va a realizarse, y los valores serán los mismos que en el indicador original.