InverseReaction - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

Erdem Sen

Оптимизированная версия индикатора InverseReaction, которая будет работать с максимальной скоростью в советнике IREA.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL5 и опубликован в Code Base 10.10.2013.

Рис.1. Индикатор InverseReaction

