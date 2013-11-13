Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
InverseReaction - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2165
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Erdem Sen
Оптимизированная версия индикатора InverseReaction, которая будет работать с максимальной скоростью в советнике IREA.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL5 и опубликован в Code Base 10.10.2013.
Рис.1. Индикатор InverseReaction
Индикатор Fractal Dimension Index определяет величину рыночной волатильности.Median
Канал, построенный по ATR отклонению от середины диапазона, рассчитанного на экстремумах.
Индикатор VoltyChannel_Stop с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.JMASlope_HTF
Индикатор JMASlope с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.