IREA - Asesor Experto para MetaTrader 5
IREA es un algoritmo de trading automático basado en la idea de que un cambio inusual en el precio será ajustado por un movimiento inverso (puede verse en numerosas ocasiones).
Utiliza el indicador InverseReaction (version 1.2) y opera con su señal (cuando el precio sobrepasa ciertos límites preestablecidos, en la próxima barra IREA operará en la dirección inversa).
Parámetros:
- Stop loss:(1000 por defecto) Stop Loss en pips;
- Take profit:(250 por defecto) Take Profit en pips;
- Trade volume: (1.0 defecto) Lotes de la orden;
- Affordable order slippage: (3 por defectot) desviación máximna permitida del precio de la orden;
- Minimum bar size for signal:(300 pips por defecto) Una reacción inversa casi siempre ocurre después de un movimiento fuerte. Este parámetro especifica el tamaño mínimo de la barra que se considera como un movimiento brusco. Puede probar con diferentes valores!! Pero debe ser menor que el nivel de Take profit !!
- Maximum bar size for signal: (2000 pips por defecto) Hay diferentes causas para movimientos bruscos. Y en algunos casos un movimiento demasiado grande puede indicar un cambio de dirección. Este parámetro limita el tamaño máximo de la barra (en la imagen más abajo, fíjese en la fecha '10.07.2013' para ver un ejemplo). Puede probar con diferente valores.
- Confidence coefficient: (Por defecto Sección Aurea) Parámetro del indicador. No lo modifique a menos que sepa exactamente lo que hace. Para más detalles vea la página del indicador;
- Moving average period: (3 por defecto) Parámetro del indicador. No lo modifique a menos que sepa exactamente lo que hace. Para más detalles vea la página del indicador;
Resultados de las pruebas:
EURUSD, D1, Periodo de prueba: 01.01.2012 - 01.08.2013, Apalancamiento: 1:100, Depósito inicial:10 000 USD.
Consejos
- La estrategia es muy inestable inmediatamente después de eventos económicos importantes (cuando los grandes jugadores entran en acción). Esto se puede observar en los resultados de las pruebas. Vea la última perdida en la figura anterior, es la reacción a las declaraciones de la Reserva Federal que afectaron a todas las expectativas a largo plazo:
Por tanto, se recomienda no utilizar esta estrategia después de las noticias importantes.
- No se recomienda utilizar este EA en trading real.
- Compruebe que dispone de la versión 1.2 o superior del indicador InverseReaction.
