Indikatoren

InverseReaction - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
757
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
inversereaction.mq5 (7.3 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Real Autor:

Erdem Sen

Eine optimierte Version des InverseReaction Indikator, der mit maximaler Geschwindigkeit im IREA Expert Advisor läuft.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 10.10.2013.

Abbildung 1. Der InverseReaction Indikator

Abbildung 1. Der InverseReaction Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1995

