InverseReaction - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 757
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Real Autor:
Erdem Sen
Eine optimierte Version des InverseReaction Indikator, der mit maximaler Geschwindigkeit im IREA Expert Advisor läuft.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 10.10.2013.
Abbildung 1. Der InverseReaction Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1995
