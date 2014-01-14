La idea que hay detrás del indicador InverseReaction es que un cambio inusual en el precio se ajustará como consecuencia de una reacción inversa. Esto se puede observar en varias situaciones, por ejemplo, en el caso de Lehman Brothers, en el Flash Crash, e incluso en muchas pequeños shocks diarios (no tiene que ser necesariamente un gran movimiento o un crash).

Consiste en dos búferes principales. Uno de ellos muestra el cambio del precio libre de gaps y el otro los límites de volatilidad posibles. La señal se produce cuando el búfer de cambio de precio supera los límites de volatilidad. Entonces se puede esperar una reacción inversa. Obsérvese la siguiente imagen (EURUSD, 1D).





Cuestiones a comentar:

El coeficiente (Golden Ratio de forma predeterminada) ajusta los niveles de volatilidad . En condiciones normales, Golden Ratio proporciona un nivel de confianza aproximado del 80% (veáse el código para más detalles). Los valores altos conllevan probabilidades altas, pero el número de señales es más bajo; de igual modo, los valores bajos incrementan el número de señales falsas.

El valor predeterminado de MaPeriod es 3. Este valor se puede cambiar opcionalmente, pero hay que tener en cuenta que en los comportamientos económicos de este tipo la memoria es muy corta, de modo que cuanto más alto sea, tanto más se producirán señales falsas.

Consejos:

Utilícese en combinación con el SAR Parabólico y el Oscilador Estocástico para obtener señales fuertes, especialmente con el SAR Parabólico. El análisis de la tendencia mejora la calidad de la señal.

Los periodos diarios suelen ser los mejores para obtener buenas señales.

Cuando una señal es correcta, la siguiente será probablemente falsa debido a un incremento en los niveles de volatilidad.

Hay otras señales falsas idénticas a lo explicado anteriormente, sobre todo en niveles de volatilidad más bajos.