InverseReaction - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1303
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Erdem Sen

Uma versão otimizada do indicador InverseReaction, que opera a uma velocidade máxima no Expert Advisor IREA.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL5 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 2013/10/10.

Figura 1. O indicador InverseReaction

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1995

