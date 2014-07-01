Participe de nossa página de fãs
InverseReaction - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Erdem Sen
Uma versão otimizada do indicador InverseReaction, que opera a uma velocidade máxima no Expert Advisor IREA.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Originalmente este indicador foi escrito em MQL5 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 2013/10/10.
Figura 1. O indicador InverseReaction
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1995
