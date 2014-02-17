代码库部分
InverseReaction - MetaTrader 5脚本

真实作者:

Erdem Sen

一个InverseReaction指标的优化版本, 它在IREAEA交易中保证最快速度.

本指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库中的类 (必须复制到 terminal_data_folder\MQL5\Include). 类的使用已经在文章"不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"中详细描述.

本指标首先于2013年10月10日使用MQL5语言实现并发布于 代码库中.

图 1. InverseReaction 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1995

