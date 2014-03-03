Mira cómo descargar robots gratis
StepMA_NRTR_HTF - indicador para MetaTrader 5
El indicador StepMA_NRTR con la opción de temporalidad disponible en los parámetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Período del gráfico del indicador
Coloca el fichero del indicador compilado StepMA_NRTR.mq5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\ del terminal del cliente.
Figura 1. StepMA_NRTR_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1993
