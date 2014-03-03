CodeBaseSecciones
Indicadores

StepMA_NRTR_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
928
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
stepma_nrtr.mq5 (12.55 KB) ver
stepma_nrtr_htf.mq5 (13.12 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
El indicador StepMA_NRTR con la opción de temporalidad disponible en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Período del gráfico del indicador

Coloca el fichero del indicador compilado StepMA_NRTR.mq5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\ del terminal del cliente.

Figura 1. StepMA_NRTR_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1993

