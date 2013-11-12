Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
StepMA_NRTR_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2041
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор StepMA_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Период графика индикатора
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора StepMA_NRTR.mq5.
Рис.1. StepMA_NRTR_HTF
BlauTStochI
Индикатор Q-period Stochastic Index из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы.RVI_3HTF
Три индикатора Relative Vigor Index с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.
Median
Канал, построенный по ATR отклонению от середины диапазона, рассчитанного на экстремумах.Fractal Dimension Index
Индикатор Fractal Dimension Index определяет величину рыночной волатильности.