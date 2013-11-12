CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

StepMA_NRTR_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2041
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор StepMA_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Период графика индикатора

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора StepMA_NRTR.mq5.

Рис.1. Индикатор StepMA_NRTR_HTF

Рис.1. StepMA_NRTR_HTF

BlauTStochI BlauTStochI

Индикатор Q-period Stochastic Index из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы.

RVI_3HTF RVI_3HTF

Три индикатора Relative Vigor Index с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.

Median Median

Канал, построенный по ATR отклонению от середины диапазона, рассчитанного на экстремумах.

Fractal Dimension Index Fractal Dimension Index

Индикатор Fractal Dimension Index определяет величину рыночной волатильности.