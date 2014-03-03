CodeBaseSecciones
Instantaneous_TrendFilter - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor real:

Luis Guilherme Damiani

Filtro de tendencia basado en MA en forma de una nube coloreada.

Originalmente, este indicador se escribió en MQL4 y fue publicado por primera vez en Code Base en mql4.com el 22.01.2008.

Figura 1. Indicador Instantaneous_TrendFilter

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1990

