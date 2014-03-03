Mira cómo descargar robots gratis
Instantaneous_TrendFilter - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Luis Guilherme Damiani
Filtro de tendencia basado en MA en forma de una nube coloreada.
Originalmente, este indicador se escribió en MQL4 y fue publicado por primera vez en Code Base en mql4.com el 22.01.2008.
Figura 1. Indicador Instantaneous_TrendFilter
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1990
