und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
StepMA_NRTR_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 768
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Der StepMA_NRTR Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Indikator Chartperiode
Kopieren Sie die compilierte StepMA_NRTR.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abbildung 1. StepMA_NRTR_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1993
