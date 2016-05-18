CodeBaseKategorien
Indikatoren

StepMA_NRTR_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
768
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der StepMA_NRTR Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Indikator Chartperiode

Kopieren Sie die compilierte StepMA_NRTR.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Der StepMA_NRTR_HTF Indikator

Abbildung 1. StepMA_NRTR_HTF


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1993

