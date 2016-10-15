コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

StepMA_NRTR_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
835
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つStepMA_NRTR指標

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間

コンパイルされたStepMA_NRTR.mq5指標ファイルをクライアント端末のterminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1　StepMA_NRTR_HTF指標

図1　StepMA_NRTR_HTF


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1993

フラクタル次元指数 フラクタル次元指数

フラクタル次元指数は市場のボラティリティを測定します。

Instantaneous_TrendFilter Instantaneous_TrendFilter

色付きの雲の形として表されるMAに基づいたトレンドフィルタ

InverseReaction InverseReaction

InverseReaction指標の最適化されたバージョン。 IREAエキスパートアドバイザーで最高速度で動作します。

ExchangePrice ExchangePrice

N/Mバー前の価格と比較した現在の価格の変化を表示します。.