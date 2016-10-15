無料でロボットをダウンロードする方法を見る
StepMA_NRTR_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つStepMA_NRTR指標
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間
コンパイルされたStepMA_NRTR.mq5指標ファイルをクライアント端末のterminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。
図1 StepMA_NRTR_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1993
