StepMA_NRTR_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1243
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador StepMA_NRTR com a opção de seleção dos períodos de tempo disponíveis nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Período gráfico do indicador
Coloque o indicador compilado StepMA_NRTR.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ do terminal do cliente.
Figura 1. StepMA_NRTR_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1993
Fractal Dimension Index
O Índice de Dimensão Fractal determina a volatilidade do mercado.Instantaneous_TrendFilter
Um filtro de tendência à base de MA sob a forma de uma nuvem colorida.
ExchangePrice
Mostra a variação relativa do preço atual e do preço de N/M barras atrás.InverseReaction
Uma versão otimizada do indicador InverseReaction, que opera a uma velocidade máxima no Expert Advisor IREA.