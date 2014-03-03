CodeBaseSecciones
Fractal Dimension Index - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones: 3807
3807
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

iliko

Índice de dimensión fractal que determina la cantidad de volatilidad del mercado.

La forma más fácil de utilizar este indicador es entender que un valor de 1.5 indica que el mercado está actuando de una manera completamente aleatoria. La desviación de 1.5 indica un posible beneficio. La posibilidad de aumento de las ganancias aumenta cuando la desviación se incrementa. Sin embargo, tenga cuidado - el indicador no muestra dirección de la tendencia! En estado de tendencia el indicador aparece en color rojo. Con volatilidad alta es de color azul. El cambio de color de rojo a azul significa el fin de una tendencia, el mercado se vuelve caótico y aumenta la volatilidad. Normalmente, estos momentos no son largos y son seguidos por una nueva tendencia.

El indicador de activación se define por el valor del siguiente parámetro de entrada:

input double    e_random_line=1.5;    // Nivel de activación

Originalmente, este indicador se escribió en MQL4 y fue publicado por primera vez en Code Base en mql4.com el 24.01.2008.

Figura 1. Fractal Dimension Index

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1992

