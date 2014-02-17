请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
可以在输入参数中选择时段选项的StepMA_NRTR指标.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //指标图表时段
把编译好的 StepMA_NRTR.mq5 文件放到客户终端的 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ 目录下.
图 1. StepMA_NRTR_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1993
分形维度指数(Fractal Dimension Index)
分形维度指数(Fractal Dimension Index)指标体现了市场动荡的程度.Instantaneous_TrendFilter
一个以彩色云形式显示的基于移动平均的趋势过滤器.
ExchangePrice
显示了当前价格与N/M个柱之前比较的相对改变.InverseReaction
一个 InverseReaction 指标的优化版本, 它在 IREA EA交易中保证最快速度.