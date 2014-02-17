代码库部分
StepMA_NRTR_HTF - MetaTrader 5脚本

1564
(18)
可以在输入参数中选择时段选项的StepMA_NRTR指标.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //指标图表时段

把编译好的 StepMA_NRTR.mq5 文件放到客户终端的 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ 目录下.

图 1. StepMA_NRTR_HTF 指标

