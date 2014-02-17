一个以彩色云形式显示的基于移动平均的趋势过滤器.

分形维度指数(Fractal Dimension Index)指标体现了市场动荡的程度.

显示了当前价格与N/M个柱之前比较的相对改变.

一个 InverseReaction 指标的优化版本, 它在 IREA EA交易中保证最快速度.