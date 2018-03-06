CodeBaseSecciones
Indicadores

Custom Moving Average Input Color - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1369
Ranking:
(24)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Ha sido añadido el punto «color de la línea» a los parámetros de entrada.

Custom Moving Average Input Color

Seguramente Usted ya ha notado que si el EA utiliza el indicador Moving Average, este indicador se visualiza SÓLO en color rojo en el modo visual del Probador de Estrategias. La situación se hace aún peor cuando el EA utiliza los datos de tres indicadores Moving Average: los tres se visualizan en color rojo,

Three MA in one color

y es muy difícil distinguirlos visualmente uno de otro.

Para solucionar el problema con la visualización de los indicadores Moving Average, ha sido añadido el parámetro «color de la línea» al Probador de Estrategias. Por tanto, ahora el EA no tiene que acceder a iMA, sino a iCustom (ejemplo del código Crossing of two iMA) :

//--- create handle of the indicator iMA
   handle_iMA_First=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"Custom Moving Average Input Color",
                            InpMAPeriodFirst,InpMAShiftFirst,InpMAMethodFirst,InpMAFirstColor,PRICE_CLOSE);
//handle_iMA_First=iMA(Symbol(),Period(),InpMAPeriodFirst,InpMAShiftFirst,InpMAMethodFirst,PRICE_CLOSE);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iMA_First==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED);
     }

Como se puede ver en el ejemplo del EA Crossing of two iMA, ahora la llamada de tres indicadores se diferencia muy bien visualmente en el Probador de Estrategias:

Crossing of two iMA

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19864

