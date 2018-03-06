Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Custom Moving Average Input Color - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1369
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Ha sido añadido el punto «color de la línea» a los parámetros de entrada.
Seguramente Usted ya ha notado que si el EA utiliza el indicador Moving Average, este indicador se visualiza SÓLO en color rojo en el modo visual del Probador de Estrategias. La situación se hace aún peor cuando el EA utiliza los datos de tres indicadores Moving Average: los tres se visualizan en color rojo,
y es muy difícil distinguirlos visualmente uno de otro.
Para solucionar el problema con la visualización de los indicadores Moving Average, ha sido añadido el parámetro «color de la línea» al Probador de Estrategias. Por tanto, ahora el EA no tiene que acceder a iMA, sino a iCustom (ejemplo del código Crossing of two iMA) :
//--- create handle of the indicator iMA handle_iMA_First=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"Custom Moving Average Input Color", InpMAPeriodFirst,InpMAShiftFirst,InpMAMethodFirst,InpMAFirstColor,PRICE_CLOSE); //handle_iMA_First=iMA(Symbol(),Period(),InpMAPeriodFirst,InpMAShiftFirst,InpMAMethodFirst,PRICE_CLOSE); //--- if the handle is not created if(handle_iMA_First==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); }
Como se puede ver en el ejemplo del EA Crossing of two iMA, ahora la llamada de tres indicadores se diferencia muy bien visualmente en el Probador de Estrategias:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19864
Variación al tema de RSI.AccurateTimer
Aumento de la precisión del temporizador estándar.
Rsi(var) con promediaciones.RAVI iFish
Range Action Verification Index (RAVI) con transformación inversa de Fisher.