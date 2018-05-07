無料でロボットをダウンロードする方法を見る
色入力つきカスタム移動平均 - MetaTrader 5のためのインディケータ
新しい入力パラメータ "line color" が追加されました。
エキスパートアドバイザーが移動平均指標データを使用する場合、ビジュアルテスターモードでは、この指標は赤色でのみ表示されることには気がつかれたとおもいます。そのようなEAが3つの移動平均のデータを使用する場合、3つの指標はすべて赤で表示されます。
したがって、それらを区別することは非常に困難です。
移動平均を視覚的に表示するという問題を解決するために、ストラテジテスターに"line color"パラメータが追加されました。エキスパートアドバイザーはiMAの代わりにiCustomにアクセスする必要があります（ 2つのiMAのクロスのコードの例）は下記です。
//--- iMA指標のハンドルを作成する handle_iMA_First=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"Custom Moving Average Input Color", InpMAPeriodFirst,InpMAShiftFirst,InpMAMethodFirst,InpMAFirstColor,PRICE_CLOSE); //handle_iMA_First=iMA(Symbol(),Period(),InpMAPeriodFirst,InpMAShiftFirst,InpMAMethodFirst,PRICE_CLOSE); //--- ハンドルが作成されなかった場合 if(handle_iMA_First==INVALID_HANDLE) { //--- メッセージとエラーコードを出力する PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- 指標が中断された return(INIT_FAILED); }
2つのiMAのクロスEAでみられるように、ビジュアルストラテジーテスターでは移動平均は異なる色で表示されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19864
