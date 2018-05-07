色入力つきカスタム移動平均

新しい入力パラメータ "line color" が追加されました。

エキスパートアドバイザーが移動平均指標データを使用する場合、ビジュアルテスターモードでは、この指標は赤色でのみ表示されることには気がつかれたとおもいます。そのようなEAが3つの移動平均のデータを使用する場合、3つの指標はすべて赤で表示されます。

したがって、それらを区別することは非常に困難です。

移動平均を視覚的に表示するという問題を解決するために、ストラテジテスターに"line color"パラメータが追加されました。エキスパートアドバイザーはiMAの代わりにiCustomにアクセスする必要があります（ 2つのiMAのクロスのコードの例）は下記です。

handle_iMA_First= iCustom (m_symbol.Name(), Period (), "Custom Moving Average Input Color" , InpMAPeriodFirst,InpMAShiftFirst,InpMAMethodFirst,InpMAFirstColor, PRICE_CLOSE ); if (handle_iMA_First== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , Symbol (), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); }

2つのiMAのクロスEAでみられるように、ビジュアルストラテジーテスターでは移動平均は異なる色で表示されます。