Custom Moving Average Input Color - indicador para MetaTrader 5
Nos parâmetros de entrada, foi adicionada a opção cor de linha.
Você provavelmente notou que quando o EA usa o indicador Moving Average, esse indicador no modo visual do testador é exibido SOMENTE em vermelho. Pior ainda é a situação em que o EA aborda não um, mas, sim, três indicadores Moving Average: todos os três indicadores são novamente exibidos em vermelho
e é muito difícil distinguir visualmente um do outro.
Para resolver o problema de exibição dos indicadores Moving Average, ao testador de estratégias foi adicionado o parâmetro cor de linha. Assim, em vez de usar o iMA, é preciso implementar o iCustom (exemplo de código Crossing of two iMA) :
//--- create handle of the indicator iMA handle_iMA_First=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"Custom Moving Average Input Color", InpMAPeriodFirst,InpMAShiftFirst,InpMAMethodFirst,InpMAFirstColor,PRICE_CLOSE); //handle_iMA_First=iMA(Symbol(),Period(),InpMAPeriodFirst,InpMAShiftFirst,InpMAMethodFirst,PRICE_CLOSE); //--- if the handle is not created if(handle_iMA_First==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); }
Usando o Crossing of two iMA como exemplo, agora, no testador de estratégias, os três indicadores se diferenciam visualmente:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19864
