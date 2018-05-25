Nos parâmetros de entrada, foi adicionada a opção cor de linha.

Você provavelmente notou que quando o EA usa o indicador Moving Average, esse indicador no modo visual do testador é exibido SOMENTE em vermelho. Pior ainda é a situação em que o EA aborda não um, mas, sim, três indicadores Moving Average: todos os três indicadores são novamente exibidos em vermelho

e é muito difícil distinguir visualmente um do outro.

Para resolver o problema de exibição dos indicadores Moving Average, ao testador de estratégias foi adicionado o parâmetro cor de linha. Assim, em vez de usar o iMA, é preciso implementar o iCustom (exemplo de código Crossing of two iMA) :

handle_iMA_First= iCustom (m_symbol.Name(), Period (), "Custom Moving Average Input Color" , InpMAPeriodFirst,InpMAShiftFirst,InpMAMethodFirst,InpMAFirstColor, PRICE_CLOSE ); if (handle_iMA_First== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , Symbol (), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); }

Usando o Crossing of two iMA como exemplo, agora, no testador de estratégias, os três indicadores se diferenciam visualmente: