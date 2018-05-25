CodeBaseSeções
Indicadores

Custom Moving Average Input Color - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3551
Avaliação:
(24)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Nos parâmetros de entrada, foi adicionada a opção cor de linha.

Custom Moving Average Input Color

Você provavelmente notou que quando o EA usa o indicador Moving Average, esse indicador no modo visual do testador é exibido SOMENTE em vermelho. Pior ainda é a situação em que o EA aborda não um, mas, sim, três indicadores Moving Average: todos os três indicadores são novamente exibidos em vermelho

Three MA in one color

e é muito difícil distinguir visualmente um do outro.

Para resolver o problema de exibição dos indicadores Moving Average, ao testador de estratégias foi adicionado o parâmetro cor de linha. Assim, em vez de usar o iMA, é preciso implementar o iCustom (exemplo de código Crossing of two iMA) :

//--- create handle of the indicator iMA
   handle_iMA_First=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"Custom Moving Average Input Color",
                            InpMAPeriodFirst,InpMAShiftFirst,InpMAMethodFirst,InpMAFirstColor,PRICE_CLOSE);
//handle_iMA_First=iMA(Symbol(),Period(),InpMAPeriodFirst,InpMAShiftFirst,InpMAMethodFirst,PRICE_CLOSE);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iMA_First==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED);
     }

Usando o Crossing of two iMA como exemplo, agora, no testador de estratégias, os três indicadores se diferenciam visualmente:

Crossing of two iMA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19864

