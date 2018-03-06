RSI que puede usar 4 tipos de promediación diferentes fue desarrollado para MetaTrader 4 por el usuario Igor Durkin (primero fue publicado aquí: https://www.mql5.com/en/forum/175870).

Igor Durkin: ... Así llamado, RSI normal utiliza el suavizado de la EMA con el período = 2*Length-1 (o el suavizado de Wilder con el período = Length). He desarrollado el indicador RSI con mi propio algoritmo del cálculo. Ahora, Usted puede usar cualquier valor de la longitud del período y cualquier tipo del suavizado. ...

En esta versión, se puede usar de hasta dos medias móviles aplicadas a RSI con el fin de filtrar las señales falsas (cuando el RSI se utiliza en combinación con intersecciones de los niveles). En esta versión, Usted puede usar los valores suavizados del RSI para obtener las señales. Para desactivar las medias móviles, establezca su período menor o igual a 0.





Recomendaciones