El temporizador estándar de MetaTrader 4/5 se basa en la llamada al temporizador de sistema, y por eso puede trabajar con un cierto error. Para asegurarse de ello, basta con iniciar un simple EA:

input int Timer = 1000 ; #define TOSTRING(A) #A + " = " + ( string )(A) + " ms.

" const bool Init = EventSetMillisecondTimer (Timer); void OnTimer () { static ulong StartTime = 0 ; static int Count = 0 ; static int Sum = 0 ; if (StartTime) { const int RunTime = ( int )( GetMicrosecondCount () - StartTime) / 1000 ; const int Error = RunTime - Timer * Count; Sum += Error; Comment (TOSTRING(Timer) + TimeToString (RunTime / 1000 , TIME_SECONDS ) + "

" + TOSTRING(Error) + TOSTRING(( double )Sum / Count)); } else StartTime = GetMicrosecondCount (); Count++; }

Muestra como crece el retardo del temporizador en los comentarios del gráfico (esquina superior izquierda):

En la captura de pantalla se puede observar que apenas en un minuto el temporizador de segundos crea un retardo más de un segundo. ¡Y con el tiempo sólo va creciendo!

Esta librería permite aumentar la precisión del temporizador de cualquier EA/indicador. Para eso, hay que insertar sólo una línea al principio del código:

#include <AccurateTimer.mqh>

Después de eso, podemos observar la siguiente imagen en el EA arriba mencionado:

Después de 10 minutos de trabajo, la desviación media del temporizador ideal (teórico) es de ~1 millisegundo, el error no va a crecer.

Desde luego, siempre es bueno disponer de un temporizador preciso. Pero existen tareas cuando es imprescindible. Por ejemplo, el temporizador de segundos sincronizado con la hora del Servidor comercial.

Esta librería multiplataforma es compatible con todos los EAs/indicadores dosnde se usa el temporizador estándar (OnTimer). Eso no influye en la velocidad de la ejecución en el Probador de Estrategias.

¡Suba la precisión de los programas nuevos y ya desarrollados usando sólo una línea!