El indicador Range Action Verification Index (RAVI) desarrollado por Tushar Chande se utiliza para ayudar a identificar la tendencia. El indicador muestra la diferencia (en por cientos) entre los precios actuales y anteriores. Chande recomienda dos líneas clave para RAVI: 3% o 1%, dependiendo del mercado.



La tendencia alcista se empieza, cuando RAVI cruza la línea clave 3% de abajo arriba. La tendencia alcista se considera activa mientras que la línea del indicador vaya hacia arriba.

La tendencia bajista se empieza, cuando RAVI cruza la línea clave 1% de arriba abajo. La tendencia bajista se considera activa mientras que la línea del indicador vaya hacia abajo.



Esta versión tiene adicionalmente la transformación inversa de Fisher aplicada a RAVI, con el fin de amplificar el valor del RAVI y facilitar la detección del cambio de la tendencia y su atenuamiento.





Recomendaciones