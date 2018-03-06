Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RAVI iFish - indicador para MetaTrader 5
El indicador Range Action Verification Index (RAVI) desarrollado por Tushar Chande se utiliza para ayudar a identificar la tendencia. El indicador muestra la diferencia (en por cientos) entre los precios actuales y anteriores. Chande recomienda dos líneas clave para RAVI: 3% o 1%, dependiendo del mercado.
- La tendencia alcista se empieza, cuando RAVI cruza la línea clave 3% de abajo arriba. La tendencia alcista se considera activa mientras que la línea del indicador vaya hacia arriba.
- La tendencia bajista se empieza, cuando RAVI cruza la línea clave 1% de arriba abajo. La tendencia bajista se considera activa mientras que la línea del indicador vaya hacia abajo.
Esta versión tiene adicionalmente la transformación inversa de Fisher aplicada a RAVI, con el fin de amplificar el valor del RAVI y facilitar la detección del cambio de la tendencia y su atenuamiento.
Recomendaciones
- Puede usarse tanto en el modo de tendencia, como en el modo contratendencia.
- Ajuste los niveles de señal para el modo de tendencia (establecer los valores más pequeños).
