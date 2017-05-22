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Crossing of two iMA - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: ITM7 (по мотивам темы Requests & Ideas (MQL5 only!))
Автор mql5 кода: Vladimir Karputov.
Добавлено:
Обращение к iMA заменено на iCustom Custom Moving Average Input Color. Теперь в тестере (в визуальном режиме) или когда набросить эксперта на график можно визуально наблюдать РАЗНОЦВЕТНЫЕ индикаторы Moving Average:
Пересечение двух (iMA, Moving Average), в качестве фильтра - третий индикатор (iMA, Moving Average).
Расчет объема позиции (Lot): либо вручную, либо риск в процентах от баланса.
Способ торговли: Stop-, Market- или Limit-ордера. Также выставляются Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop.
Входные параметры: (новое отмечено)
- "Parameters of the first Moving Average"
- Period of the first Moving Average
- Shift of the first Moving Average
- Method of the first Moving Average
- Color of the first Moving Average
- "Parameters of the second Moving Average"
- Period of the second Moving Average
- Shift of the second Moving Average
- Method of the second Moving Average
- Color of the second Moving Average
- "Parameters of the Third Moving Average"
- Third indicator Moving Average - filter
- Period of the third Moving Average
- Shift of the third Moving Average
- Method of the third Moving Average
- Color of the third Moving Average
- "Parameters of Money Management"
- true -> lot is manual, false -> percentage of risk from balance
- Lots (use only if lot size is manual)
- "Parameters of trading"
- Risk in percent for a deal from balance
- (in pips) <0 -> Stop orders, =0 -> Market, >0 -> Limit orders
- Stop Loss (in pips)
- Take Profit (in pips)
- Trailing Stop ("0" -> not trailing)
- Trailing Step (use if Trailing Stop >0)
- Magic number
- Slippage
Индикатор NRTR_ATR_STOP с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.DeltaForce
Две гистограммы в одном окне, показывающие степень перекупленности или перепроданности финансового актива.
Покупка, если цена открытия последней позиции выше текущей цены.Vertical line
Индикатор рисует, а затем перемещает нарисованную вертикальную линию (OBJ_VLINE) на заданное время (часы и минуты).