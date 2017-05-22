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Crossing of two iMA - эксперт для MetaTrader 5

ITM7 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3897
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи: ITM7 (по мотивам темы Requests & Ideas (MQL5 only!))

Автор mql5 кода: Vladimir Karputov.

Добавлено:

Обращение к iMA заменено на iCustom Custom Moving Average Input Color. Теперь в тестере (в визуальном режиме) или когда набросить эксперта на график можно визуально наблюдать РАЗНОЦВЕТНЫЕ индикаторы Moving Average:

Crossing of two iMA

Пересечение двух (iMA, Moving Average), в качестве фильтра - третий индикатор (iMA, Moving Average).

Расчет объема позиции (Lot): либо вручную, либо риск в процентах от баланса.

Способ торговли: Stop-, Market- или Limit-ордера. Также выставляются Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop.

Входные параметры: (новое отмечено)

  • "Parameters of the first Moving Average"
    • Period of the first Moving Average
    • Shift of the first Moving Average
    • Method of the first Moving Average
    • Color of the first Moving Average
  • "Parameters of the second Moving Average"
    • Period of the second Moving Average
    • Shift of the second Moving Average
    • Method of the second Moving Average
    • Color of the second Moving Average
  • "Parameters of the Third Moving Average"
    • Third indicator Moving Average - filter
    • Period of the third Moving Average
    • Shift of the third Moving Average
    • Method of the third Moving Average
    • Color of the third Moving Average
  • "Parameters of Money Management"
    • true -> lot is manual, false -> percentage of risk from balance
    • Lots (use only if lot size is manual)
  • "Parameters of trading"
    • Risk in percent for a deal from balance
    • (in pips) <0 -> Stop orders, =0 -> Market, >0 -> Limit orders
    • Stop Loss (in pips)
    • Take Profit (in pips)
    • Trailing Stop ("0" -> not trailing)
    • Trailing Step (use if Trailing Stop >0)
    • Magic number
    • Slippage
NRTR_ATR_STOP_HTF NRTR_ATR_STOP_HTF

Индикатор NRTR_ATR_STOP с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

DeltaForce DeltaForce

Две гистограммы в одном окне, показывающие степень перекупленности или перепроданности финансового актива.

exp_Amstell-SL exp_Amstell-SL

Покупка, если цена открытия последней позиции выше текущей цены.

Vertical line Vertical line

Индикатор рисует, а затем перемещает нарисованную вертикальную линию (OBJ_VLINE) на заданное время (часы и минуты).