Crossing of two iMA

Автор идеи: ITM7 (по мотивам темы Requests & Ideas (MQL5 only!))

Автор mql5 кода: Vladimir Karputov.

Добавлено:

Обращение к iMA заменено на iCustom Custom Moving Average Input Color. Теперь в тестере (в визуальном режиме) или когда набросить эксперта на график можно визуально наблюдать РАЗНОЦВЕТНЫЕ индикаторы Moving Average:

Пересечение двух (iMA, Moving Average), в качестве фильтра - третий индикатор (iMA, Moving Average).

Расчет объема позиции (Lot): либо вручную, либо риск в процентах от баланса.

Способ торговли: Stop-, Market- или Limit-ордера. Также выставляются Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop.

Входные параметры: (новое отмечено)