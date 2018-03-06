CodeBaseSecciones
Indicadores

Rsi(var) - indicador para MetaTrader 5

Igor Durkin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Mladen Rakic
Visualizaciones:
836
Ranking:
(13)
Publicado:
Rsi(var).mq5 (16.47 KB) ver
Rsi(var).mq5 (16.47 KB)
MQL5 Freelance

Originalmente, el indicador fue desarrollado por el usuario Igor Durkin. Voy a citar su descripción (originalmente fue comentado aquí: https://www.mql5.com/en/forum/175870)

Igor Durkin:

...

Así llamado, RSI normal utiliza el suavizado de la EMA con el período = 2*Length-1 (o el suavizado de Wilder con el período = Length).

He desarrollado el indicador RSI con mi propio algoritmo del cálculo.

Ahora, Usted puede usar cualquier valor de la longitud del período y cualquier tipo del suavizado.

...

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/19860

AccurateTimer AccurateTimer

Aumento de la precisión del temporizador estándar.

Chandes Quick Stick (Qstick) Chandes Quick Stick (Qstick)

El indicador fue diseñado por el científico, inventor, autor y el trader, Tushar Chandle, con el fin de identificar las tendencias de mercado a través de los gráficos de velas.

Custom Moving Average Input Color Custom Moving Average Input Color

Modificación del indicador "Custom Moving Average": ahora, se puede indicar el color de la línea en los parámetros de entrada.

Rsi(var) with averages Rsi(var) with averages

Rsi(var) con promediaciones.