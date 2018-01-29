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Custom Moving Average Input Color - индикатор для MetaTrader 5
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Во входных параметрах добавлен пункт: "цвет линии".
Вы, наверное, часто замечали, что если в эксперте есть обращение к индикатору Moving Average, то такой индикатор в визуальном режиме тестера отображается ТОЛЬКО красным цветом. Еще хуже ситуация, когда эксперт обращается не к одному, а сразу к трем индикаторам Moving Average: все три индикатора опять-таки отображаются красным цветом
, и визуально отличить один от другого очень трудно.
Чтобы решить вопрос с визуальным отображением индикаторов Moving Average, в тестере стратегий и был добавлен параметр "цвет линии". Соответственно, в советнике теперь нужно обращаться не к iMA, а к iCustom (пример из кода Crossing of two iMA) :
//--- create handle of the indicator iMA handle_iMA_First=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"Custom Moving Average Input Color", InpMAPeriodFirst,InpMAShiftFirst,InpMAMethodFirst,InpMAFirstColor,PRICE_CLOSE); //handle_iMA_First=iMA(Symbol(),Period(),InpMAPeriodFirst,InpMAShiftFirst,InpMAMethodFirst,PRICE_CLOSE); //--- if the handle is not created if(handle_iMA_First==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); }
На примере советника Crossing of two iMA, теперь в визуальном тестере стратегий вызов трех индикаторов визуально отлично различается:
Relative Momentum Index (RMI) — вариация на тему индикатора RSI. RMI, в отличие от RSI, сравнивает цену закрытия предыдущего дня не только с ценой закрытия на день ранее (как RSI), но и на большее количество дней назад.Moving slope rate of change - Extended
Расширенная версия индикатора MSROC.
Vertical Horizontal Filter ("VHF") определяет, находятся цены в трендовой фазе или в стадии коррекции. Впервые индикатор VHF был представлен Адамом Уайтом в статье, опубликованной в августе 1991 года в журнале "Futures Magazine".Ulcer Index
Индикатор Ulcer Index был получен из индикатора фондового риска, описанного Питером Мартином в книге 1987 года "The Investors Guide to Fidelity Funds".