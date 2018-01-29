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Индикаторы

Custom Moving Average Input Color - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
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Во входных параметрах добавлен пункт: "цвет линии".

Custom Moving Average Input Color

Вы, наверное, часто замечали, что если в эксперте есть обращение к индикатору Moving Average, то такой индикатор в визуальном режиме тестера отображается ТОЛЬКО красным цветом. Еще хуже ситуация, когда эксперт обращается не к одному, а сразу к трем индикаторам Moving Average: все три индикатора опять-таки отображаются красным цветом

Three MA in one color

, и визуально отличить один от другого очень трудно.

Чтобы решить вопрос с визуальным отображением индикаторов Moving Average, в тестере стратегий и был добавлен параметр "цвет линии". Соответственно, в советнике теперь нужно обращаться не к iMA, а к iCustom (пример из кода Crossing of two iMA) :

//--- create handle of the indicator iMA
   handle_iMA_First=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"Custom Moving Average Input Color",
                            InpMAPeriodFirst,InpMAShiftFirst,InpMAMethodFirst,InpMAFirstColor,PRICE_CLOSE);
//handle_iMA_First=iMA(Symbol(),Period(),InpMAPeriodFirst,InpMAShiftFirst,InpMAMethodFirst,PRICE_CLOSE);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iMA_First==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED);
     }

На примере советника Crossing of two iMA, теперь в визуальном тестере стратегий вызов трех индикаторов визуально отлично различается:

Crossing of two iMA

Relative Momentum Index Relative Momentum Index

Relative Momentum Index (RMI) — вариация на тему индикатора RSI. RMI, в отличие от RSI, сравнивает цену закрытия предыдущего дня не только с ценой закрытия на день ранее (как RSI), но и на большее количество дней назад.

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