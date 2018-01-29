Во входных параметрах добавлен пункт: "цвет линии".

Вы, наверное, часто замечали, что если в эксперте есть обращение к индикатору Moving Average, то такой индикатор в визуальном режиме тестера отображается ТОЛЬКО красным цветом. Еще хуже ситуация, когда эксперт обращается не к одному, а сразу к трем индикаторам Moving Average: все три индикатора опять-таки отображаются красным цветом

, и визуально отличить один от другого очень трудно.

Чтобы решить вопрос с визуальным отображением индикаторов Moving Average, в тестере стратегий и был добавлен параметр "цвет линии". Соответственно, в советнике теперь нужно обращаться не к iMA, а к iCustom (пример из кода Crossing of two iMA) :

handle_iMA_First= iCustom (m_symbol.Name(), Period (), "Custom Moving Average Input Color" , InpMAPeriodFirst,InpMAShiftFirst,InpMAMethodFirst,InpMAFirstColor, PRICE_CLOSE ); if (handle_iMA_First== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , Symbol (), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); }

На примере советника Crossing of two iMA, теперь в визуальном тестере стратегий вызов трех индикаторов визуально отлично различается: