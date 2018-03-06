Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Fractals at Close prices EA - Asesor Experto para MetaTrader 5
Este Asesor Experto (EA) tradea a base del indicador Fractals at Close prices. Compile este indicador y añádelo a la carpeta [date folder]\MQL5\Indicators\.
Configuración del intervalo de tiempo para el trading:
- Trading intradía (el parámetro Start trade hour es menos que el parámetro End trade hour);
- Trading con el paso al siguiente día (el parámetro Start trade hour es más que el parámetro End trade hour);
- Trading 24 horas al día (el parámetro Start trade hour es igual al parámetro End trade hour);
Cuando se abre una posición, inmediatamente se establecen los niveles de Stop Loss y Take Profit. El Trailing de la posición también está implementado.
Parámetros de entrada
- Start trade hour - hora del comienzo del trading (horas);
- End trade hour - hora de finalización del trading (horas);
- Lots - volumen de la posición a abrir;
- Stop Loss (in pips) - Stop Loss;
- Take Profit (in pips) - Take Profit;
- Trailing Stop (in pips) - Trailing;
- Trailing Step (in pips) - paso del trailing;
- magic number - identificador del EA.
Ejemplo de la apertura de la posición Sell:
